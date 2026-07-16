Karabük\'te 15 Temmuz anma programı düzenlendi

Karabük'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Karabük Valiliği tarafından Millet Bahçesinde organize edilen program, saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda 15 Temmuz şehitleri Barış Efe ile Metin Arslan'ın hayat hikayeleri anlatıldı.

Karabük Valisi Oktay Çağatay, 15 Temmuzdaki kalkışmanın 1 günde ortaya çıkmadığını belirterek şunları söyledi:

"Yıllarca kendini eğitim, hizmet kisvesi altında gizleyen FETÖ, devletimizin kurumlarına sızmış be bu devletin imkanlarını bu millete doğrultacak kadar ihanetin içine düşmüştür."

Karabük Milletvekili Cem Şahin 15 Temmuz'un milli bir destan olduğunu ifade ederek, "O gece siyasi görüşleri birbirinden farklı da olsa aynı hissiyatla devlet ve millet bekası için vatandaşlarımız cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine sokaklara koştular" dedi.

FETÖ'nün yurtiçi ve yurtdışındaki işbirlikçilerine karşı teyakkuzda olunması gerektiğini aktaran Şahin, "O yüzden o geceyi ve şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ali Keskinkılıç ise, 15 Temmuzdaki amacın Türkiye'nin gücünü tamamen kırmak olduğunun altını çizdi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 10 yıl önce hain darbe girişimine nasıl karşı durulup Türkiye'ye sahip çıkıldıysa gelecekte de sahip çıkacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından çeşitli etkinliklerin yer aldığı programda günün anlam ve önemine dair düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Sancak devir teslimi ve gece yarısı okunan selalar ile program sona erdi. - KARABÜK