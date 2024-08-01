Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan DEM Partili belediye başkanlarına çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan DEM Partili belediye başkanlarına çağrı

Hak-İş Genel Başkanı Arslan\'dan DEM Partili belediye başkanlarına çağrı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, işten çıkarılan işçilerin işlerine geri dönmesi çağrısında bulundu.

01.08.2024 15:05  Güncelleme: 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan, 800 işçinin işine son veren DEM Partili belediye başkanlarına seslenerek, "Biz kavga etmek istemiyoruz. Gelin bu arkadaşlarımızın hepsini işe gönderin. Sürgünlerden vazgeçin. Herkes işine dönsün" dedi.

Van'daki belediyelerden çıkarılan çok sayıda işçinin DEM Partili İpekyolu Belediyesi önündeki eylemi 3 aydır sürüyor. DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan 1 gün sonra çok sayıda işçinin iş akdine son vermişti. İşten çıkarılan işçiler, Hak-İş Van Şubesi öncülüğündeki eylemlerini 3 aydır sürdürüyor. Bugün belediye önünde devam eden eyleme Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da katıldı.

"Sakın bunlardan korkup geri adım atmayın"

İşçiler tarafından atılan sloganların ardından bir basın açıklaması yapan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendika olarak mazlumun yanında mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. 31 Mart yerel seçimleri sonrası işten çıkarılan işçilerin mücadelesine destek vermek için Van'da olduklarını ifade eden Genel Başkan Arslan, "Hak-İş olarak bölgemizin bütün mağdur ve mazlumlarının yanında hep mücadelemizi sürdürdük. Bu topraklarda onurlu bir yaşam isteyen, bu topraklarda ekmeğiyle, aşıyla, ayakta kalmaya çalışan belediye emekçilerinin herhangi bir soruşturma geçirmeden sırf kendi zihniyetleri olmadığı için işten çıkarılın 800'den fazla arkadaşımızla dayanışma için buradayız. Bu arkadaşların haklarını hukuku, ekmeğini, elde edene kadar burada kalmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin pek çok yerinde olduğu gibi seçim öncesi vaat ettiklerinin tam tersini yapan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu iki yüzlülüğü, bu sahtekarlığı, bu riyakarlığı lanetle kınıyoruz. VASKİ, Gevaş, Tuşba, Edremit ve diğer belediyelerden işten çıkarılan arkadaşlarımızın tekrar işe dönmesine kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Sakın bunlardan korkup geri adım atmayın. Sakin bunların baskılarına, bunların tehditlerine boyun eğmeyin. Direne direne kazanacağız" dedi.

"İşten çıkarılma gerekçelerinin hiçbiri gerçek değil"

Belediyelerin DEM Parti'nin mülkiyetinde olmadığını dile getiren Arslan, "Van'ın tek helal oylarıyla seçildiniz. Halkların kardeşliği dediniz, halkların dediği olacak dediniz, barış, kardeşlik, adalet, hukuk dediniz ama yaptıklarınız ne? Adaleti yerinden ettiniz, hukuku tanımadınız. Halkların kardeşliğini de halkları da böldünüz. Yazıklar olsun size. Hak-İş olarak 40 yıldır buradayız. Çok belediye başkanları gördük. Çoğu da gelip, gittiler. Ancak biz bundan sonra da burada olmaya devam edeceğiz. İşten çıkarılma gerekçelerinin hiçbiri gerçek değil, yalan söylüyorlar. İşten çıkarılan 800 arkadaşımızın hakkında işlem yapılmamıştır. Bu işçilerin kusuru nedir? İşe gitmişler, işe başlamışlar. 6 ay önce işe başlamışlar diye işten çıkarma hakkı nereden geliyor" diye konuştu.

"Sürgünlerden vazgeçin"

Konuşmasında DEM Parti'nin belediye başkanlarına seslenen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yanlıştan vazgeçin. Bu işçilerin emeğini, alın terini, hakkını, hukukunu düşünün. Bu süreler çabuk gelip geçer. Bir gün hesap günü gelir, hesabını da bu millet size sorar. Biz kavga etmek istemiyoruz. Gelin bu arkadaşlarımızın hepsini işe gönderin. Sürgünlerden vazgeçin. Herkes işine dönsün. İşini yapmayanlarla ilgili atacağınız her adımı destekleyeceğiz. Ama önce bu arkadaşlarımızı işe gönderin."

İşçiler, yapılan konuşmanın ardından belediye önündeki eylemlerine devam etti. - VAN

Kaynak: İHA

Mahmut Arslan, DEM Parti, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan DEM Partili belediye başkanlarına çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefon görüşmesi yaptı
14:53 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
13:49 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çekindikleri için Haniye’yi Tahran’da öldürdüler İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
15:36 Kadınlar, yüksek kaliteli genlere sahip olan Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan hamile kalmak için sıraya girdi Kadınlar, yüksek kaliteli genlere sahip olan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
14:56 Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı
14:39 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti
14:38 Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye
13:08 Doğal gaza ne kadar zam geldi EPDK’dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama Doğal gaza ne kadar zam geldi? EPDK'dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama
12:46 Hamas, Kassam Tugayları’nın lideri Deif’in öldürüldüğü iddiasını yalanladı Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı
12:19 Filenin Sultanları çeyrek finalde Filenin Sultanları çeyrek finalde
12:19 Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu akıl hastanesine sevk edildi Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu akıl hastanesine sevk edildi
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 16:04:16. #1.12#
SON DAKİKA: Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan DEM Partili belediye başkanlarına çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement