Başkan Arslan: "Hak-İş'in değerleriyle sendikacılık yapmayı daha da güçlendirmemiz gerekiyor" - Son Dakika
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Başkan Arslan: "Hak-İş'in değerleriyle sendikacılık yapmayı daha da güçlendirmemiz gerekiyor"

Başkan Arslan: "Hak-İş\'in değerleriyle sendikacılık yapmayı daha da güçlendirmemiz gerekiyor"
18.07.2026 13:39  Güncelleme: 13:41
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Konya'da Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Konya 1 No'lu Şubesinin 11. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Başkan Mahmut Arslan, sendikal mücadelenin değerlere dayanması gerektiğini vurguladı.

Konya'da Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Konya 1 No'lu Şubesinin 11. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Konya 1 No'lu Şube Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen 11. Olağan Genel Kurulu'na katılan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan konuşmasında bu sendikal mücadeleyi seçimlere endekslemenin üzüntü verici olduğunu belirterek, "Bizim için o seçimler usuldür sadece. Esas olan bizim değerlerimiz. Biz böyle büyüdük, böyle yetiştik bu topraklarda. Bu belediyede böyle nefes aldık, böyle çalıştık, böyle çabaladık, böyle değerlerimizin kavgasını verdik ve bugünleri Rabbim bize nasip etti. Eğer imkanlarla sendikacılık şekillenseydi biz hiç var olamazdık. Bizim hiç imkanımız yoktu. İmkansızlıklar içinde bu mücadeleyi buraya getirdik. İmkanlar bizi yolumuzdan şaşırtmamalı, değerlerimizden uzaklaştırmamalı. Bu imkanlar bizi daha fazla hizmet etmeye itmeli, teşvik etmeli. Arkadaşlarımız da bu bilinçle hareket etmeli. İnşallah 1 No'lu kongremiz bu anlayış içerisinde devam eder. Genel kurulda seçilecek arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

"Hak-İş'in değerleriyle sendikacılık yapmayı daha da güçlendirmemiz gerekiyor"

Bugünlerin geçmişte neler yaptıklarıyla şekillendirecekleri günler olduğunu söyleyen Mahmut Arslan, "Sizlerden de ricam sendikanızın arkasında yer almanız gerektiği zaman kesin olarak kayıtsız şartsız yer alın. Yapılacak tek şey dayanışma, birlikte mücadele etmek, hakkımız olanı istemek, hak olanların alınması için mücadele etmek. Bu dengeyi de kuracaksınız inşallah. Söylediklerimizi lütfen bir büyüğünüz olarak, bir sendika başkanı olarak değil, hemşehriniz, aynı iş yerinde çalışmış bir büyüğünüzün tavsiyeleri olarak alın ve o istikamette devam edin. Siz her şeyi bu istikamette yaparsanız arkanızda da koskoca Türkiye'nin en büyük sendikası var. Sendikanın yöneticileri var. Tabii Konya'dan daha büyük beklentilerimiz var. Her alanda evet örnek şubelerimiz var ama biz daha fazlasını ortaya koymalıyız. Her alanda liderlik yapmalıyız. Hak-İş'i sahiplenmede, Hak-İş'in değerlerini yükseklere taşımada, Hak-İş'in değerleriyle sendikacılık yapmayı daha da güçlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Mahmut Arslan, Politika, Ekonomi, Konya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Arslan: 'Hak-İş'in değerleriyle sendikacılık yapmayı daha da güçlendirmemiz gerekiyor' - Son Dakika

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