HAK-İŞ Liderleri Diyarbakır\'da Buluştu

HAK-İŞ Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert'i makamında ziyaret etti.

HAK-İŞ Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert'i makamında ziyaret ederek, çalışma hayatına ilişkin güncel gelişmeler, teşkilat çalışmaları ve emekçilerin talep ve beklentileri üzerine bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette, sendikal mücadelenin daha da güçlenmesi, üyelerin hak ve menfaatlerinin korunması ve çalışma hayatında yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. - DİYARBAKIR