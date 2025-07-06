HAK-İŞ: Taleplerimiz Karşılanmalı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, devam eden Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin, "Biz devletin kaynaklarına inanıyoruz. Zorluklar olduğunu biliyoruz. Ama bu zorluklar bizim taleplerimizi karşılayabilecek zorluklar, karşılamasına engel zorluklar değil. Kaynak var. Lütfen bizim taleplerimizi çok yüksek talepler görmeyin" dedi.

Arslan, Ordu'da bir otelde düzenlenen HAK-İŞ Kadın Komitesi Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün şu ana kadar arzu ettikleri gibi gerçekleşmediğini söyledi. 600 bin kamu çalışanının 300 binden fazlasının HAK-İŞ'in sendikalarının üyesi olduğunu belirten Arslan, "Dolayısıyla kamu çalışanlarının, bu kamu çerçeve protokolünde çalışanların beklentileri çok yüksek. Ekonomik sıkıntılar, yüksek enflasyon, elimizdeki ücretleri ciddi şekilde eritti ve büyük bir beklentiye sebebiyet verdi. 6 aylık enflasyon yüzde 15,6 çıktı. Cuma günü bir teklif bekliyorduk ancak bu teklif gelmedi. Önümüzdeki hafta içi yeni bir teklif geleceği söyleniyor. Ama bu tekliflerle bizim taleplerimiz arasında büyük uçurum var. Bu işi nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Grev yapılacak yerlerde grev kararı söz konusu olabilir. Grevin yasak olduğu yerlerde Yüksek Hakem Kurulu söz konusu olabilir" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugünkü verilerine bakıldığı zaman hükümetin bu tekliflerini daha yükseltebileceğini savunan Arslan, "Çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak noktada Türkiye'nin imkanları var. Türkiye büyüyor. Bu sene milli gelirimiz 17 bin doları geçecek. İhracat devam ediyor ve artıyor. Çalışanlar olarak üretiyoruz. İstihdam tarihimizin en yüksek noktasındayız. İşsizlik Türkiye'de en düşük noktada, 8,4 gelmiş. Daha da geliyor. Enflasyon göreceli olarak düşüyor. Faizler artık yükselmiyor. Bu ay içerisinde faizlerin düşeceğini göreceğiz" dedi.

Arslan, kaynakların paylaşılmasında sorun olduğunu ileri sürerek, "Biz devletin kaynaklarına inanıyoruz. Zorluklar olduğunu biliyoruz. Ama bu zorluklar bizim taleplerimizi karşılayabilecek zorluklar, karşılamasına engel zorluklar değil. Kaynak var. Lütfen bizim taleplerimizi çok yüksek talepler görmeyin. Bu şartlarda bu sözleşmenin imzalanmasının istenmesi haksızlıktır. Hükümetimize çağrı yapalım; kamu çalışanlarımızın taleplerini lütfen dikkate alın. Biz hükümetimizden anlayış bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU