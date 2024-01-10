Hak Sen Konfederasyonu Bölge Başkanı İlim Gödekmerdan İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve Haber Müdürü Nihat Kılıçoğulları'nı ziyaret Hak Sen Konfederasyonu Bölge Başkanı İlim Gödekmerdan, basının kamusal açıdan önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade etti. - ERZURUM