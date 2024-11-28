Hakan Fidan Barış Çalıştayında - Son Dakika
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Hakan Fidan Barış Çalıştayında

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin barış arabuluculuğundaki rolünü vurguladı.

28.11.2024 22:33
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Uluslararası Barış Arabuluculuğu Çalıştayı"na katıldı. Bakan Fidan çalıştayda, Türkiye'nin ihtilafların barışçıl çözümü başlığında uluslararası alandaki özgün rolünü vurgulayarak, akademisyenlerle fikir alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığında "Uluslararası Barış Arabuluculuğu Calıştayı" düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı (SAM) ve Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğü iş birliğinde tertiplenen çalıştay, Dışişleri Bakanlığının ilgili birimlerinden yetkililer, farklı üniversitelerden akademisyenler ve düşünce kuruluşu temsilcilerini bir araya getirdi.

Dışişleri Bakanlığından çalıştayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çalıştaya katılarak, arabuluculuk bağlamında yürütülen çalışmalar ve geleceğe dönük vizyonumuz hakkında bir konuşma yapmıştır. Bakan Fidan ayrıca, bu alandaki deneyimlerini paylaşmış, Türkiye'nin ihtilafların barışçıl çözümü başlığında uluslararası alandaki özgün rolünü vurgulamış ve bilahare akademisyenlerle fikir alışverişinde bulunmuştur. Çalıştay kapsamında gün boyunca düzenlenen oturumlarda, katılımcılar tarafından Türkiye'nin uluslararası barış arabuluculuğu alanındaki mevcut konumu tüm boyutlarıyla irdelenmiş ve Türkiye'nin gelecekteki olası yönelimleri değerlendirilmiştir" denildi.

Çalıştayda, arabuluculuk disiplininde teori ile uygulama arasında etkileşimin, bu bağlamda akademi dünyası ile resmi kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardaki tematik çalışmaları ile geçmiş ve mevcut somut arabuluculuk faaliyetleri ele alınmış, Türkiye'nin arabuluculuk alanındaki özgün nitelikleri, ilerleyen süreçte arabuluculuk rolünün hangi alanlarda daha etkin olabileceği ile bu başlıkta güçlü veya geliştirilmeye açık yönler değerlendirilmiştir" denildi.

"Türkiye ve Uluslararası Barış Arabuluculuğu Faaliyetleri"

"Türkiye ve Uluslararası Barış Arabuluculuğu Faaliyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin arabuluculuk vizyonu, yakın coğrafyamızdan dışarıya doğru genişleyen farklı ve birbirinden etkilenme potansiyeline sahip geniş havzalarda sürdürülebilir istikrar ve barış zemini sağlandığı ölçüde güvenlik riskleri azalırken refahın arttığı gerçeğine dayanmaktadır" ifadelerini kullanılan açıklamada, "Ayrıca diplomasi ve diyaloğun, çatışma ve savaşa karşı en etkili araçlar oldukları anlayışını benimsemektedir. Bu kapsamda, barış ve istikrarı sağlamada aktif rol oynama düşüncesi arabuluculuk faaliyetlerimizin merkezinde yer almaktadır. Türkiye, arabuluculuk alanında son yıllarda artan ağırlık, etki, başarı ve görünürlüğüyle, uluslararası düzlemde desteği aranan, itibar gören ve çalışmaları yakından takip edilen bir aktör haline gelmiştir. İhtilafların ve çatışmaların barışçıl yollardan çözümünün en önemli yöntemlerinden biri olan uluslararası barış arabuluculuğu başlığında, uzun süredir küresel ölçekte farkındalığın ve kapasitenin artırılması çalışmalarında öncü rol oynamaktadır.

BM, AGİT ve İİT çerçevesinde başlattığımız girişimlerdeki eşbaşkan konumumuz, ev sahipliği yaptığımız Arabuluculuk Konferansları ve Arabuluculuk Sertifika Programı bu konudaki katmanlı rolümüzün başlıca boyutlarıdır. Ayrıca, ülkemiz önleyici diplomasi ve arabuluculuğa verdiği önem çerçevesinde bölgemizde ve geniş bir coğrafyada çok sayıda arabuluculuk girişimine öncülük etmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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