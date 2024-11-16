Hakan Yılmaz\'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Yerel

İçişleri Bakanlığının 15.08.2024 tarihli atama kararı ile 26.08.2024 tarihinde Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü olarak göreve başlayan Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Göreve başlaması ile birlikte hayırlı olsun ziyaretleri devam eden POMEM Müdürü Yılmaz'a İHA Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa, Sabah Gazetesi Muhabiri ve Kenthaber24 İnternet Haber Sitesi İmtiyaz sahibi Hasan Çakmak ile Radyo Tek imtiyaz sahibi Recep Yılmaz'da hayırlı olsun ziyaretine bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden POMEM Müdürü 1. sınıf Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Polis Meslek Eğitim Merkezinde 467 öğrenci olduğunu, hedeflerinin al bayrağın altında devletine, vatanına, milletine bağlı evlatlar yetiştirmek olduğunu söyledi.

Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli iken İçişleri Bakanlığının 15.08.2024 tarihli atama kararı ile 26.08.2024 tarihinde Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü olarak göreve başlayan Yılmaz; kariyerine, İstanbul Emniyetinde başladı. 1. sınıf Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Malatya ve Sakarya gibi illerde çeşitli rütbelerde görev yaptı. Bu süreçte gösterdiği başarılı görevlerde bulunan Hakan Yılmaz, tekrar İstanbul'a dönerek İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde önemli pozisyonlarda görev yaptı.

1. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz İçişleri Bakanlığının 15.08.2024 tarihli atama kararı ile 26.08.2024 tarihinde Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü olarak atandı. - ERZİNCAN