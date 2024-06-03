Hakkari Belediye Eş Başkanının görevden alınması protesto edildi

Yerel

(VAN) - Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanması, Van Demokrasi Platformu tarafından protesto edildi. Protesto sonrası polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Van Demokrasi Platformu, Hakkari'deki kayyum atamasını protesto için basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Eski Van Milletvekili Murat Sarısaç, Dem Parti Van İl Başkanı Gülşen Kurt, Van Barosu Başkanı Sinan Özaras, Eğitim Sen Başkanı Murat Atabay ile STK temsilcileri katıldı.

Açıklama sonrası yürümek isteyen guruba müdahale eden polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.