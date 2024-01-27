 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hakkari-Çukurca Karayoluna düşen çığ temizlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari-Çukurca Karayoluna düşen çığ temizlendi

Hakkari-Çukurca karayoluna düşen çığ, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 2 saatlik çalışma sonucu temizlenerek tek taraflı trafiğe açıldı. Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düşmüştü.

Hakkari-Çukurca Karayoluna düşen çığ temizlendi
27.01.2024 - 15:11,  Güncelleme: 15:15
Abone Ol

Hakkari- Çukurca Karayoluna düşen çığ temizlendi

HAKKARİ - Hakkari-Çukurca karayoluna düşen çığ, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 2 saatlik çalışma sonuç temizlenerek tek taraflı trafiğe açıldı.

Hakkari'de günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Sümbül Dağı'ndan Hakkari-Çukurca karayoluna çığ düştü. Durumun öğrenilmesi üzerine hemen harekete geçen Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, çığın indiği Depin mevkiindeki Hakkari-Çukurca karayolunda çalışma başlattı. Dağdan inen metrelerce kar kütlesiyle mücadele eden ekipler, karayolunu kısa sürede tek taraflı olarak trafiğe açtı. Zamanında çığa müdahale ederek tonlarca kar kütlesini temizleyen ekipleri, karayolunda genişletme çalışmalarında bulunuyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hakkari, Çukurca, Ulaşım, Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari-Çukurca Karayoluna düşen çığ temizlendi - Son Dakika


16:41
Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:32
Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı
16:23
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü
16:22
Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü
15:49
İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı
15:00
Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi
14:57
İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı 'Ortalık çok karışacak' oldu İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu

Son Dakika
16:41 İnci Taneleri dizisindeki pavyon sahnesi ve dansı tartışma yarattı
16:32 Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı
16:23 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü
16:22 Yemekteyiz Yarışmasında Gergin Anlar: Ecem Hanım Rakibi Leyla Hanım'ın Üzerine Su Döktü
15:49 İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı
15:00 Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi
14:57 İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:55 Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı
14:51 Genç kızın Murat Kurum'dan isteği şaşırttı: "Bir yere çıkamıyorum"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 16:52:01. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari-Çukurca Karayoluna düşen çığ temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement