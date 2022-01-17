Hakkari'de 285 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Hakkari'de 285 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 285 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verilen kentte; 87 köy ve 198 mezra olmak üzere toplam 285 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, yolların yeniden açılması için karla mücadele ekiplerinin olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını geceli gündüzlü sürdürdüğünü belirttiler.

Hakkari çarşı merkezinde ise belediye ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları başlatıldı. İş makinelerinin topladığı kar yığınları kamyonlarla şehir dışına çıkartılıyor.