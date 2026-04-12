Hakkari\'de 46 yol kapandı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 13 köy ve 33 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahada yoğun şekilde görev yaparken, yol açma çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Yola çıkacak vatandaşların özellikle çığ ve kaya düşmesi riskine karşı dikkatli olmaları, hava ve yol durumunu takip ederek seyahat etmeleri önem taşıyor - HAKKARİ