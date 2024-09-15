Hakkari'de Anız Yangınına İtfaiye Müdahalesi

Yerel

Hakkari'de çıkan anız yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti

HAKKARİ - Hakkari'nin Dağgöl Mahallesi çıkan anız yangınına itfaiye ekipleri anında müdahale etti.

Dağgöl Mahallesi Mini Kent alanında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı otlak alanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler, vatandaşların yardımıyla yangına müdahale etti. Alevler rüzgarın etkisi ile yerleşim yeri ve ağaçlık bölgeye ulaşmadan kontrol altına aldı. Bölgeye gelen güvenlik güçleri de çevrede güvenliği sağladı.

Kurumuş otların alev aldığını ve alevlerin rüzgarın etkisiyle birlikte yayıldığını ifade eden vatandaşlar, itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu yerleşim alanına varmadan kontrol altına alındığını ifade ederek teşekkür ettiler.