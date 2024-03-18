Hakkari'de, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.
Valilik önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından programa Hakkari Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda devam etti. Burada Çanakkale Zaferi resim sergisini geçen Vali Ali Çelik, fotoğraf ve resim sergisindeki ürünleri yakından inceleyerek emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini etti.
Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşma yapılarak şiirler okundu. "Çanakkale: Mekteplilerin Savaşı" isimli müzikal tiyatronun izletilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle program son buldu. - HAKKARİ
Son Dakika › Yerel › Hakkari'de Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi - Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.