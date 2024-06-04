Hakkari\'de DEM Partili Belediye Başkanı\'nın görevden alınmasına tepki

Yerel

(HAKKARİ) - Hakkari'de DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasına yönelik tepkiler sürüyor. Bulvar caddesi üzerinde yürüyüşe geçen DEM Parti milletvekili ve vatandaşlara, polis plastik mermi ile müdahale etti.

DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasına tepki gösteren, DEM Parti milletvekilleri ve vatandaşlar, Bulvar Caddesi'nde bir araya geldi.

Polis, gruba plastik mermi ile müdahale etti.