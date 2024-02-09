Hakkari\'de deprem tedbirleri için 125 milyon TL finansman sağlandı

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, deprem tedbirleri kapsamında 125 milyon TL finansman sağlandığını belirtti.

Vali Ali Çelik başkanlığında Hakkari il merkezi ve ilçelerinin yapı stokunu güçlendirip depreme dayanıklı hale getirmek için yapılabilecek çalışma ve projeler ele alındı. Yapılan ve yapılmakta olan mevcut projelerin durumu ile planlanan inşaatlar ve altyapı çalışmalarının da ele alındığı toplantıda konuşan Vali Çelik, "Hakkari için öncelikli hedefimiz daha sağlam bir yapı stoku oluşturmaktır" dedi.

Vali Çelik'in talimatı ile deprem tedbirleri kapsamında toplamda 125 milyon TL finansman sağlandığı ve ilk etapta 500 konutun deprem risk performansları çıkarılacağı belirtildi. Buna ek olarak, belediye tarafından belirlenecek 10 noktaya, içerisine enkaz arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak bütün ekipmanların temin edildiği deprem müdahale konteynerlerinin kurulmasına da karar verildi.

Hakkari Üniversitesi bünyesinde Deprem Araştırma Laboratuvarı kurulması ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile belediyenin destekleriyle vatandaşların konutları için bina dayanıklılık testi yapılması kararlaştırıldı.

Jandarma, emniyet ve milli eğitim bünyesinde toplam 57 tim ve 870 personelden oluşacak arama kurtarma ekibi kurulmasına karar verildi. - HAKKARİ