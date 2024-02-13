Hakkari\'de depreme hazırlık çalışmaları sürüyor

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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de muhtemel depreme hazırlık çalışmaları nedeniyle lojistik depo, çadır ve konteyner kent ile helikopter pisti için alan tespiti yaptı.

Vali Ali Çelik başkanlığında AFAD Daire Başkanları Levent Uçarlı ve Güray Karakaya ile ilgili birim yöneticilerinin katılımıyla depreme hazırlık çalışmalarına ilişkin yapılan toplantının ardından teknik heyet alan çalışması yaptı. Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, AFAD Daire Başkanları Levent Uçarlı ve Güray Karakaya, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, AFAD Müdürü Resul Karadeniz, Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Lojistik Tabur Komutanı, Otluca köyünde kurulması planlanan lojistik depo ve bin kişilik konteyner kent alanının altyapı çalışması için incelemelerde bulundu.

Heyet daha sonra Keklikpınar Mahallesi'ndeki üniversite alanında incelemelerde bulunurken, muhtemel depreme karşı yapılan önlemler tüm hızıyla devam ediyor. - HAKKARİ