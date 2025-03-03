Hakkari'de Dolandırıcılık Operasyonu

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Hakkari jandarması dolandırıcılık şebekesini çökertti

Gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs 83 mağdur şahsı 68 milyon TL dolandırdı

HAKKARİ - Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı. 83 mağdur şahıs toplamda 68 milyon TL dolandırıldı.

Hakkari Valiliği sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapılmıştır. Şüphelilerin; sahte rezervasyon oluşturmak, kendilerini arabulucu olarak tanıtmak, alışveriş sitelerinde sahte ürün satışı yapmak suretiyle 83 mağdur şahsı toplamda 68 milyon TL tutarında dolandırarak suçtan gelir elde ettikleri tespit edilmiştir. Şüphelilerin yakalanması için Mersin ve İstanbul ilinde bulunan 7 şahsa yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, örgüt lideri olduğu tespit edilen R.Ş. ile birlikte 5 şahıs yakalanmıştır. Vatandaşlarımızın internet ortamında güvenliğinin sağlanması ve ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir" ifadelilerine yer verildi.