Hakkari'de Engerek Yılanı Bastonla Öldürüldü - Son Dakika
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Yerel

Hakkari'de Engerek Yılanı Bastonla Öldürüldü

Hakkari'nin Kavaklı köyünde, Türkiye'nin en zehirli türü olan engerek yılanı bir eve girmek üzereyken vatandaşlar tarafından bastonla öldürüldü. Köylüler, yılanların çocuklar için büyük bir tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililere ilaçlama yapılmasını istedi.

18.06.2024 15:05
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Hakkari'nin Kavaklı köyünde eve girmek üzere olan Türkiye'nin en zehirli türü olan engerek yılanı son anda bastonla öldürüldü.

Kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Kavaklı köyünde, görülen engerek yılanı yürekleri ağızlara getirdi. Türkiye'nin en zehirli yılan türü olarak bilinen ve yaklaşık 1 metre uzunluğunda olan engerek, bir eve girmek üzereyken fark edildi. Hemen harekete geçen vatandaşlar, bastonla engerek yılanını öldürdü.

Daha önceden de köyde görülen ve büyük korkuya neden olan engerek yılanının öldürülmesiyle birlikte köydeki panik de sona erdi.

Köylüler, yılanın varlığının özellikle çocuklar için büyük bir tehlike oluşturduğunu belirtirken, yetkililere de çağrıda bulunarak ilaçlama yapılmasını istediler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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