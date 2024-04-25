Hakkari'de Gelişim ve Kalkınma Projeleri Değerlendirildi - Son Dakika
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Hakkari'de Gelişim ve Kalkınma Projeleri Değerlendirildi

Hakkari\'de Gelişim ve Kalkınma Projeleri Değerlendirildi

Hakkari'nin gelişimi ve kalkınması açısından önem taşıyan projelerin değerlendirildiği 2024 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda, kurumların çalışmalarıyla ilgili sunumlar gerçekleştirildi ve yatırımların durumu incelendi.

25.04.2024 15:56  Güncelleme: 15:59
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Hakkari'nin gelişimi ve kalkınması açısından önem taşıyan projelerin değerlendirildiği 2024 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında yapıldı.

Gerçekleşen toplantıda; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, DSİ 174.Şube Müdürlüğü, Karayolları 114. Şube Şefliği ve Telekom Müdürlüğü, kurumlarının çalışmalarıyla ilgili sunumlar gerçekleştirdi. Toplantıda; önceki dönem yatırımları ve 2024 yılı yatırımları, yatırımların ve sosyoekonomik gelişmelerin izlenmesi ve koordinasyon çalışmaları, sorunlar ve çözüm önerileri de istişare edildi.

Hakkari'de 2024 Yılı 1. dönem sonu itibariyle il yatırım takip sisteminde toplam tutarı 49 milyar 142 milyon 288 bin 215 TL olan 165 projenin aktif olarak kayıtlı olduğu ve halihazırda izlendiği, bu projelerin gerçekleşmesi için toplam 15 milyar 867 milyon 77 bin TL harcama yapıldığı, yüzde 32,29 oranında nakdi, yüzde 32,78 oranında fiziki gerçekleşme sağlandığı belirtildi.

Toplantıda ayrıca projelerin durum bazında, ilçe bazında, belediye bazında, sektör bazında ve yatırımcı kuruluş bazında dağılımlarına ilişkin analizler incelendi.

Vali Ali Çelik'in talimatları doğrultusunda Mir Kalesi'nin ve Şemdinli Kelat Sarayı'nın tarihi dokusunun ortaya çıkarılması ve turizme kazandırılmasına yönelik jeoradar ve kazı çalışması da başlatıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Vali Yardımcıları Furkan Berber ve Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Onay, koordinasyon kurulu üyeleri katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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