Hakkari\'de H. Sait Camisi İçin Hayır Çarşısı Düzenlendi

Hakkari İl Müftülüğü tarafından yapımı süren H. Sait Camisi inşaatına destek sağlamak amacıyla hayır çarşısı düzenlendi.

Bulvar Caddesi üzerindeki eski belediye binası alanında kurulan etkinliğe Hakkari Valisi Ali Çelik, Vali Yardımcısı Furkan Berber, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, İl Müftüsü Hüseyin Okuş ve çok sayıda vatandaş katıldı. "Cami inşaatında benim de bir tuğlam bulunsun" sloganıyla hayata geçirilen hayır çarşısında; yöresel yemekler, börek çeşitleri, el sanatları, yöresel peynir, ceviz, hakiki karakovan balı ve çeşitli ürünler satışa sunuldu.

Hayır çarşısından elde edilecek tüm gelir, cami inşaatı için bağışlanacak. Etkinliğin yarın da açık olacağı bildirildi. - HAKKARİ