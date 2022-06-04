Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, iki mahalleyi susuz bırakan arızayı bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Hakkari, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Hakkari'de Haziran ayında karla mücadele çalışması - Son Dakika

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