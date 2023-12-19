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Hakkari'de hırsızlık ve şiddet olayları azaldı - Son Dakika
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Hakkari'de hırsızlık ve şiddet olayları azaldı

Hakkari Valisi Ali Çelik, hırsızlık olaylarının yüzde 71, aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarının yüzde 67 oranında haftalık bazda azaldığını açıkladı. Vali Çelik, kolluk görevlilerine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Hakkari\'de hırsızlık ve şiddet olayları azaldı
19.12.2023 - 14:15,  Güncelleme: 14:17
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Hakkari Valisi Ali Çelik, hırsızlık olaylarının yüzde 71, aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarının yüzde 67 oranında haftalık bazda azaldığını söyledi.

Vali Çelik; Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve ilgili birim yöneticileriyle güvenlik toplantısı düzenledi. Vali Çelik, 10-16 Aralık 2023 tarihleri arasında il genelinde meydana gelen asayiş olaylarının analiz ve değerlendirmeleri ile yol kontrol uygulama noktalarına yönelik hazırlanan brifingleri inceledi. Vali Çelik; Hakkari'de meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 71, aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarının yüzde 67 oranında haftalık bazda azalmasında ve dönem içerisinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 54 şahsın yakalanmasında emeği geçen tüm kolluk görevlilerine başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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