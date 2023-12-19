Hakkari\'de Kamuya Yararlı İşbirliği Protokolü İmzalandı

Hakkari Valiliği ile Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında "Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılmaya İlişkin İşbirliği Protokolü" imzalandı.

İmza törenine Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy ve Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Bayrak katıldı. İşbirliği protokolü ile haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalışma kararı verilen hükümlülerin (denetimli serbestlik yükümlüsü) çalışma sürelerinin yerine getirilmesinin sağlanması, yeniden suç işlemelerini engelleyici etkenlerin güçlendirilmesi, sosyalleşmelerinin teşvik edilmesi, toplumun suça karşı korunması, üretken, verimli, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk sahibi bir yaşam biçimine uyumlarının kolaylaştırılması ve hizmetler listesinin tanzimindeki evrak bürokrasisinin azaltılarak emek, kaynak ve zaman kaybının önüne geçilmesi amaçlandığı belirtildi.

İmza töreni, Vali Ali Çelik ve Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy tarafından protokolün imzalanması ile sona erdi. - HAKKARİ