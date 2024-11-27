Hakkari\'de Karla Mücadele ve Alınacak Önlemler Toplantısı Düzenlendi

Yerel

Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında "Karla Mücadele ve Alınacak Önlemler Toplantısı" düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda Vali Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, kış şartlarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve günlük hayatın aksamadan devam edebilmesi için alınacak tedbirler detaylı bir şekilde değerlendirildi. Toplantıda; alınacak önlemler ve yapılacak çalışmalar ise şöyle sıralandı:

"Yol güvenliği çalışmaları, il genelindeki ana arterler ve köy yollarının açık tutulması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarında kullanılacak araç ve ekipmanların hazır hale getirilmesi, trafik güvenliği için kritik güzergahlarda işaretleme ve yönlendirme tabelalarının kontrolü, karla mücadelede koordinasyonunu sağlamak için 7/24 hizmet verecek bir kriz masası oluşturulması, gelen ihbar ve taleplerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi için çağrı merkezleriyle işbirliği yapılması, karla mücadelede görev alacak belediye, il özel idaresi, emniyet ve jandarma ekiplerinin görev dağılımlarının yapılması, acil durumlara müdahale için ekiplerin nöbet düzenine geçirilmesi, yoğun kar yağışında kesintisiz enerji sağlanması için elektrik hatlarının kontrol edilmesi ve alternatif planların hazırlanması, iletişim ağlarında yaşanabilecek sorunlara karşı teknik destek ekiplerinin görevlendirilmesi, kar yağışı ve buzlanma gibi olumsuz hava şantlarında vatandaşların bilgilendirilmesi için SMS, sosyal medya ve yerel medya üzerinden düzenli duyurular yapılması, araç sürücülerinin kış lastiği kullanımı ve zincir bulundurma zorunluluğu konularında uyarılması, yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların ulaşım ve sağlık ihtiyaçlarına yönelik önlemlerin artırılması, yoğun kar yağışı durumunda kapanabilecek yollar için alternatif güzergahların belirlenmesi."

Vali Çelik, üs bölgelerdeki karakolların yollarının sürekli açık tutulması gerektiğini belirterek, "Mehmetçiğimizin zor durumda kalmaması için karla mücadelede hiçbir aksaklığa yer vermemeliyiz. Ayrıca tüm kurumların kış şartlarına karşı proaktif bir şekilde hazırlık yapması gerekir. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için hiçbir detayı göz ardı etmeden, koordinasyon içinde çalışacağız. Etkin bir mücadeleyle olumsuzlukların önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ