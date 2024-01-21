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Hakkari'de Kayak Merkezi Açıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Mergabütan Kayak Merkezi'nde kayak severlerle bir araya geldi. Vali Çelik, Hakkari'nin güvenli ve huzurlu bir şehir olduğunu belirtti.

Hakkari\'de Kayak Merkezi Açıldı
21.01.2024 - 11:46,  Güncelleme: 11:49
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Hakkari birçok alanda insanların hem gündelik hem sosyal hem ekonomik yaşamının iyileştiği, herhangi bir sıkıntının olmadığını söyledi.

Vali Ali Çelik, kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezinde karın keyfini çıkarmaya gelen kayak severlerle bir araya geldi. Vatandaşlar, Vali Çelik'e Mergabütan Kayak Merkezinin özellikle kış aylarında Hakkari'de keyifli vakit geçirebilecekleri en iyi yerlerden birisi olduğunu söyleyerek, beğeni ve memnuniyetlerini dile getirdiler.

Vali Çelik, kar kalitesiyle kayak sporuyla ilgilenen insanların birinci dereceden haz alacakları bir ortamın olduğunu belirterek, "10 kilometreye ulaşan 5 tane ayrı pistimiz var. Hem teleferik hem telesiyej hem yürüyen bantla mekanik tesisatlarımız var. Hakkari, birçok alanda insanların hem gündelik hem sosyal hem ekonomik yaşamının iyileştiği, herhangi bir sıkıntının olmadığı, belki de Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden bir tanesi oldu. Adli suçlar olarak nitelendirebileceğimiz suçlar açısından da Türkiye'nin en güvenli, en huzurlu, 24 saat her noktasına kolayca seyahat edebileceğiniz, herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınız bir şehir. Bütün doğaseverleri, macera tutkunlarını ve adrenalin severleri Hakkari'ye davet ediyoruz. Hakkari'nin ayrıca dağcılık ve trekking başta olmak üzere adrenalin ve doğa sporları ile ilgilenen insanlar için birçok imkanları olduğunu, bu alanlarda aktivite yapmak için muazzam, inanılmaz bir doğası ve ambiyansı olan bir şehirdir. Hakkari'de güven ve huzur var" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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