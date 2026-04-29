Hakkari'de Kaybolan Çocuğun Cansız Bedeni 4. Günde Bulundu

29.04.2026 09:43  Güncelleme: 10:06
(HAKKARİ) - Şemdinli'de 26 Nisan Pazar günü dereye düşerek kaybolan 8 yaşındaki Osman Taş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yufkalı Köyü'nde dereye düşerek kaybolan Osman Taş için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, Şemdinli Arama Kurtarma Derneği, Yüksekova Belediyesi, Şemdinli Belediyesi ekipleri çalışma yürütüyordu. Bölge sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar özellikle Öveç ve Beyyurdu köyleri çevresinde yoğunlaştırılmıştı.

Osman Taş'ın cansız bedeni bu sabah köy içerisindeki köprünün altında bulundu. Küçük çocuğun vefatı, ailesi ve köy sakinlerini yasa boğdu.

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

