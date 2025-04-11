Hakkari'de Kaybolan Feleknaz Keskin İçin 130 Kişilik Arama Ekibi Seferber Oldu - Son Dakika
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Hakkari'de Kaybolan Feleknaz Keskin İçin 130 Kişilik Arama Ekibi Seferber Oldu

Hakkari\'de Kaybolan Feleknaz Keskin İçin 130 Kişilik Arama Ekibi Seferber Oldu

Hakkari'de 10 Nisan'dan beri kaybolan 60 yaşındaki Feleknaz Keskin'in arama çalışmaları, 130 kişilik ekip tarafından devam ediyor. Keskin'in eşi de geçen yıl aynı derede hayatını kaybetmişti.

11.04.2025 16:20  Güncelleme: 16:25
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Hakkari'de dünden beri kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki Feleknaz Keskin, eşinin geçen sene düşerek hayatını kaybettiği derede 130 kişilik ekiple aranıyor.

Gazi Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Feleknaz Keskin'den 10 Nisan günü haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla harekete geçen AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), polis, itfaiye ve gönüllü sivil toplum kuruluşlarından oluşan 130 kişilik ekip, çalışmalarını Katramas Deresi ve çevresindeki arazide yoğunlaştırdı. Dün yapılan aramalardan sonuç alınamazken, bugün çalışmalara Siirt AFAD İl Müdürlüğünden 4 kişilik su üstü arama kurtarma ekibi ve Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı 4 kişilik dalgıç polis timi de katıldı. Ekipler, hem derenin içinde hem de çevresindeki ağaçlık alanda detaylı arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, Vali Ali Çelik'in talimatları doğrultusunda 130 kişilik ekiple arama çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, "10 Nisan gününden beri kendisinden haber alınamayan Feleknaz Keskin'i arama çalışmalarımız devam ediyor. AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ile Katramas Deresi'ni boydan boya 2 koldan tarıyoruz. Yoğunluğu dereye verdik. Geçtiğimiz yıl eşi İbrahim Keskin de aynı dereye düşerek hayatını kaybetmişti. Yalnız yaşayan Feleknaz Keskin'in de aynı güzergahtan geçerken dereye düştüğünü tahmin ediyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" diye konuştu. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de Kaybolan Feleknaz Keskin İçin 130 Kişilik Arama Ekibi Seferber Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de Kaybolan Feleknaz Keskin İçin 130 Kişilik Arama Ekibi Seferber Oldu - Son Dakika
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