Hakkari'de Kırsal Su Sorunları İncelendi - Son Dakika
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Hakkari'de Kırsal Su Sorunları İncelendi

Hakkari\'de Kırsal Su Sorunları İncelendi

Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, Yüksekova'daki köylerde su sorunlarını yerinde inceleyip çözüm aradı.

06.11.2024 10:28
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Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların sorunlarını yerinde görmek ve çözüm bulmak amacıyla Yüksekova ilçesine bağlı Dibekli, Ortaç, Salkımlı ve Gökyurt köyleri ile mezralarını ziyaret etti.

İlk olarak Dibekli köyü Dallıca mezrasını ziyaret eden Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, köy muhtarı Metin Çınar ve vatandaşların içme ve sulama suyu yönündeki talebini yerinde inceleyerek, yaşanan sorunun giderilmesi için ilgili şube müdürlerinden gerekli tespit çalışmalarının yapılmasını istedi. Daha sonra Ortaç köyü Pirinceyin mezrasına geçen Karadağ, burada yapılan sondaj çalışması ve yapılacak olan 50 tonluk su deposu hakkında ilgililerden bilgi aldı. Yapılan sondaj çalışmasının ardından kısa sürede yapımına başlanılacak olan su deposunun tamamlanmasıyla birlikte Pirinceyin mezrasında yaşanan içme suyu sorununun çözüme kavuşturulmuş olacağını belirten Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, daha sonra Ortaç köyünün Konak, Kargılı ve Gümüşlü mezralarını ziyaret etti.

Karadağ, Ortaç Köyü Muhtarı Nejdet Derinsu'dan Konak, Kargılı ve Gümüşlü mezralarındaki camilere içme suyu çekilmesi ve ihtiyaç duyulan eksikliklerinin giderilmesi, köydeki içme suyu için boru ihtiyacı ile heyelan nedeniyle kayan grup köy yollarının ulaşımının sağlandığı Gümüşlü mezrasındaki yol güzergahının değiştirilmesi yönündeki taleplerini dinledi.

Ortaç köyüne ve söz konusu camilere içme suyu için boru ve malzeme desteğinde bulunacaklarını ifade eden Karadağ, grup köy yollarının ulaşımını sağlayan güzergahın değiştirmesi ile ilgili talebin değerlendirilmesi için de şube müdürlerine gerekli tespit çalışmalarının yapılması talimatını verdi.

Ardından Salkımlı köyü ve Gökyurt köyüne bağlı Yeşildere mezrasını ziyaret eden Karadağ, bir araya geldiği köy muhtarları ve vatandaşlardan köydeki içme suyu, kanalizasyon, sulama suyu ve köy camileri için istinat duvarı yapılması yönündeki taleplerini dinledi. Karadağ, Salkımlı köyü ve Gökyurt köyü Yeşildere mezrasına imkanlar dahilinde gereken hizmetin verileceğini belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de Kırsal Su Sorunları İncelendi - Son Dakika

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