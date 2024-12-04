Hakkari'de Kış Hazırlıkları İçin Kurban Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hakkari'de Kış Hazırlıkları İçin Kurban Töreni

Hakkari\'de Kış Hazırlıkları İçin Kurban Töreni

Vali Ali Çelik, karayolları ekipleriyle kış dönemi için kurban kesim törenine katıldı.

04.12.2024 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valisi Ali Çelik, 2024-2025 kış döneminde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan geçirilmesi temennisiyle Karayolları 114. Şube Şefliği önündeki kurban kesim törenine katıldı.

2024-2025 kış döneminin Hakkari'de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan geçirilmesi temennisiyle Karayolları 114. Şube Şefliği önünde kurban kesim töreni gerçekleştirildi. Törene Vali Ali Çelik ile Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol, kurum temsilcileri ve karayolları personelleri katıldı. Törende konuşma yapan Vali Çelik; "Hakkari; dağlık bir alan, coğrafyası da zor ve kış şartları çetin geçiyor. Geçen yıl kış boyunca karayolları ekiplerimiz sahada özverili bir şekilde yolların açılması için ellerinden geleni yaptılar. Bu yıl da sizin önderliğinizde, sizin koordinasyonunuzda ve ilimizin diğer kurumları ile işbirliği içerisinde, devletimizin tüm imkanlarıyla inşallah bu kışı da kazasız belasız geçireceğiz. Kar demek, hayat demek, yağmur demek, bereket demek, su demek, yaşam demektir. İnşallah Rabbim bol, bereketli kar verir. Bizler de yollarımızı güvenli bir şekilde açmak için mücadele ederiz" dedi.

Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol ise 2024-2025 kış dönemi öncesinde karayollarının yaptığı çalışmalar ve teknik alt yapı hakkında bilgiler verdi. Bölge Müdürü Erol; Hakkari il sınırları içerisinde Hakkari ve Yüksekova şefliklerinde 129 makine ve 189 personel ile kış şartları ile mücadele ettiklerini belirtti. Erol; çalışmaların yürütümünde 4 bakımevinden faydalanıldığını ve 4 bin ton tuz ile 7 bin ton agrega sarf malzemelerinin kullanılarak yaklaşık 570 kilometrelik yol kesiminin sürekli olarak kar ve buzla mücadelesinin gerçekleştirilebildiğini belirtti.

Vali Ali Çelik ve Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol'un konuşmalarının ardından kurban kesimi gerçekleştirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Ali Çelik, Politika, hakkari, Kurban, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari'de Kış Hazırlıkları İçin Kurban Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:26 Yerlikaya’dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık Yerlikaya'dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık
15:13 Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
12:50 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi’ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız
21:19 Fikret Orman, Dursun Özbek’i açık açık uyardı Fikret Orman, Dursun Özbek'i açık açık uyardı
20:55 Esad isterse İran, Suriye’ye asker yığacak Esad isterse İran, Suriye'ye asker yığacak
20:53 Hüseyin Yücel, Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş’ın en büyük sorununu tek seferde çözdü Hüseyin Yücel, Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ın en büyük sorununu tek seferde çözdü
20:51 Adana’da lüks siteye silahlı saldırı Kadın güvenlik görevlisini rehin aldı Adana'da lüks siteye silahlı saldırı! Kadın güvenlik görevlisini rehin aldı
20:37 Güney Kore’de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 16:18:42. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de Kış Hazırlıkları İçin Kurban Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.