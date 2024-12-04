Hakkari\'de Kış Hazırlıkları İçin Kurban Töreni

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Hakkari Valisi Ali Çelik, 2024-2025 kış döneminde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan geçirilmesi temennisiyle Karayolları 114. Şube Şefliği önündeki kurban kesim törenine katıldı.

2024-2025 kış döneminin Hakkari'de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan geçirilmesi temennisiyle Karayolları 114. Şube Şefliği önünde kurban kesim töreni gerçekleştirildi. Törene Vali Ali Çelik ile Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol, kurum temsilcileri ve karayolları personelleri katıldı. Törende konuşma yapan Vali Çelik; "Hakkari; dağlık bir alan, coğrafyası da zor ve kış şartları çetin geçiyor. Geçen yıl kış boyunca karayolları ekiplerimiz sahada özverili bir şekilde yolların açılması için ellerinden geleni yaptılar. Bu yıl da sizin önderliğinizde, sizin koordinasyonunuzda ve ilimizin diğer kurumları ile işbirliği içerisinde, devletimizin tüm imkanlarıyla inşallah bu kışı da kazasız belasız geçireceğiz. Kar demek, hayat demek, yağmur demek, bereket demek, su demek, yaşam demektir. İnşallah Rabbim bol, bereketli kar verir. Bizler de yollarımızı güvenli bir şekilde açmak için mücadele ederiz" dedi.

Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol ise 2024-2025 kış dönemi öncesinde karayollarının yaptığı çalışmalar ve teknik alt yapı hakkında bilgiler verdi. Bölge Müdürü Erol; Hakkari il sınırları içerisinde Hakkari ve Yüksekova şefliklerinde 129 makine ve 189 personel ile kış şartları ile mücadele ettiklerini belirtti. Erol; çalışmaların yürütümünde 4 bakımevinden faydalanıldığını ve 4 bin ton tuz ile 7 bin ton agrega sarf malzemelerinin kullanılarak yaklaşık 570 kilometrelik yol kesiminin sürekli olarak kar ve buzla mücadelesinin gerçekleştirilebildiğini belirtti.

Vali Ali Çelik ve Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol'un konuşmalarının ardından kurban kesimi gerçekleştirildi. - HAKKARİ