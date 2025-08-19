Hakkari\'de Komutanlara Veda Yemeği

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile başka illere tayını çıkan Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ufuk Hilmi Orhan ve Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu onuruna veda yemeği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile farklı bölge ve görevlere atanan Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ufuk Hilmi Orhan ve Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu onuruna, Hakkari Öğretmen Evi'nde özel bir program düzenlendi. Programa Hakkari Valisi Ali Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, vali yardımcıları Recep Gündüz, Cüneyt Zor, Mehmet Faruk Saygın ve Tayyar Emre Mahmutoğlu, Çukurca Kaymakamı Emre Cebeci, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı.

Vali Çelik, yaptığı konuşmada Tuğgeneral Ufuk Hilmi Orhan ve Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu'na yeni görevlerinde üstün başarılar dileyerek, Hakkari'de görev yaptıkları süre boyunca yürüttükleri özverili çalışmalar için teşekkür etti.

Program, hediye takdimi ve günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - HAKKARİ