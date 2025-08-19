Hakkari'de Komutanlara Veda Yemeği - Son Dakika
Hakkari'de Komutanlara Veda Yemeği

19.08.2025 14:31
Tuğgeneral Orhan ve Çarıkcıoğlu onuruna düzenlenen veda yemeğinde başarı temennileri dile getirildi.

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile başka illere tayını çıkan Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ufuk Hilmi Orhan ve Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu onuruna veda yemeği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile farklı bölge ve görevlere atanan Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ufuk Hilmi Orhan ve Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu onuruna, Hakkari Öğretmen Evi'nde özel bir program düzenlendi. Programa Hakkari Valisi Ali Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, vali yardımcıları Recep Gündüz, Cüneyt Zor, Mehmet Faruk Saygın ve Tayyar Emre Mahmutoğlu, Çukurca Kaymakamı Emre Cebeci, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı.

Vali Çelik, yaptığı konuşmada Tuğgeneral Ufuk Hilmi Orhan ve Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu'na yeni görevlerinde üstün başarılar dileyerek, Hakkari'de görev yaptıkları süre boyunca yürüttükleri özverili çalışmalar için teşekkür etti.

Program, hediye takdimi ve günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tuğgeneral, Güvenlik, Jandarma, Politika, Komando, hakkari, Yerel, Yaşam, Son Dakika

14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
