Hakkari'de Kültür ve Sanat Günleri Kapsamında Dilek Cesur Söyleşisi - Son Dakika
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Hakkari'de Kültür ve Sanat Günleri Kapsamında Dilek Cesur Söyleşisi

Hakkari\'de Kültür ve Sanat Günleri Kapsamında Dilek Cesur Söyleşisi

Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Eğitimci-Yazar Dilek Cesur, 'Rota Yeniden Oluşturuluyor' adlı söyleşi gerçekleştirdi. Katılımcılara çocuk gelişimi ve aile ilişkileri konularında önemli bilgiler verdi.

26.02.2025 09:16  Güncelleme: 09:18
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Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesi koordinesinde düzenlenen "Kültür ve Sanat Günleri" etkinlikleri kapsamında Yazar Dilek Cesur, "Rota Yeniden Oluşturuluyor" adlı söyleşi düzenledi.

Kültür ve sanat alanında düzenli olarak yaptığı organizasyonlarla alanında uzman isimleri Hakkarililerle buluşturan Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesi, bu ay da Eğitimci-Yazar Dilek Cesur'u ağırladı. Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu ve il protokolünün katılımlarıyla Hakkari Öğretmenevi konferans salonunda gerçekleşen "Rota Yeniden Oluşturuluyor" başlıklı söyleşi, Eğitimci-Yazar Dilek Cesur'un etkileyici anlatımı ve samimi üslubuyla büyük ilgi gördü.

"Rota Yeniden Oluşturuluyor" adlı söyleşi ile Hakkarili sevenleriyle bir araya gelen Cesur, Hakkari'ye ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini belirterek, bu güzel programda kendisini Hakkarililerle buluşturduğu için Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesine teşekkür etti.

Eğitimci-Yazar Dilek Cesur, söyleşide; hayatta karşılaşılabilecek sorunlar ve aksaklıklar karşısında yeni çözüm yolları ve hedefler belirlenebileceğine vurgu yaparak; çocuk gelişimi, aile ilişkileri ve mutlu aile kavramları gibi konularda önemli bilgiler verdi.

Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte Cesur, mutlu bir ailenin ipuçlarından ebeveyn davranışlarının çocuklar üzerindeki etkilerine kadar geniş bir perspektifte değerlendirme yaptı.

Katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören söyleşinin sonunda Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu tarafından Yazar Dilek Cesur'a gününün anısına hediye takdiminde bulundu.

Programın ardından vatandaşlar, Yazar Dilek Cesur ile sohbet etme ve kitaplarını imzalatma fırsatı buldu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de Kültür ve Sanat Günleri Kapsamında Dilek Cesur Söyleşisi - Son Dakika

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