Hakkari\'de LGBT kapatılsın imza kampanyası

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Hakkari'de Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışmaları Sendikası (Mil-Diyanet Sen) üyeleri, LGBT derneklerinin kapatılması için imza kampanyası başlattı.

Bulvar Caddesi eski belediye binası önünde imza kampanyası ile ilgili açıklamada bulunan Mil Diyanet Sen Hakkari Şube Başkanı Resul Özkan, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın LGBT ile mücadele edeceklerine dair ifadelerine dikkat çekti. Özkan, 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiğine hatırlatarak, "Bizler de ailede ve toplumda yaşanan sosyal çürüme ve ahlaki yozlaşmayı önlemeye ilişkin ciddi çalışmalar yürüten Mil-Diyanet Sen olarak Cumhurbaşkanımıza destek olmak için bugün bu imza kampanyasını başlatıyoruz" dedi.

Özkan açıklamanın devamında, "Önce Ahlak ve Maneviyat" sloganıyla yola çıktığımız ilk günden bu yana, neslimizi ve kutsal aile yapımızı ifsat eden her türlü yapıyla mücadele ediyor ve LGBT derneklerinin kapatılması için gayret sarf ediyoruz. Ayrıca bunların sözde kalmaması için gerekenleri de yapıyoruz. Hatta farklı tarihlerde İçişleri Bakanlığına, LGBT derneklerinin kapatılması için iki defa dilekçe vermiştik. Bugün burada talebimizi tekrar ediyor ve İçişleri Bakanlığı'nı görevini yapmaya davet ediyoruz. Başta Rusya olmak üzere birçok ülke, aileyi ve toplumu tehdit eden sapkın LGBT derneklerini kapatmış hatta propagandasını yasaklamıştır. ABD Başkanlığına yeniden seçilen Donald Trump da aynı şekilde LGBT'ye savaş açtığını ilan etmiştir. Ülkemizde de, ailemizi, gençliğimizi ve neslimizi ifsat eden sapkın LGBT derneklerinin kapatılması şarttır. İşte bunun için bizler de, bu ifsat hareketi ve sapkın yapıyla sonuna kadar mücadele edecek ve tertemiz neslimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz. Bu vesileyle desteğiniz ve katılımınız bizim için önemlidir. İmza kampanyamıza vermiş olduğunuz destek ve katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor" şeklinde konuştu. - HAKKARİ