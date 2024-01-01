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Hakkari'de Mehmetçik, yeni yılda da görevinin başında - Son Dakika
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Hakkari'de Mehmetçik, yeni yılda da görevinin başında

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görev yapan Mehmetçik, soğuk havaya aldırış etmeden yeni yılda da vatandaşın huzur ve güvenliği için görevini sürdürdü. Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, jandarma noktalarını ziyaret ederek, kahraman jandarmalarla yeni yıla birlikte girdi. Kaymakam Kumcu, Mehmetçik'in fedakarca görev yaptığını vurgulayarak, onlara minnettar olduklarını ifade etti.

Hakkari\'de Mehmetçik, yeni yılda da görevinin başında
01.01.2024 - 13:55,
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görev yapan Mehmetçik, yeni yılda da vatandaşın huzur ve güvenliği için soğuk havaya aldırış etmeden görevini icra etti.

Yeni yılla giren Mehmetçik'i yalnız bırakmayan Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Köprülü ve Kiyaris Jandarma Uygulama Noktalarını ziyaret ederek, görevi başındaki kahraman jandarmalarla yeni yıla birlikte girdi.

Kaymakam Mert Kumcu, Mehmetçik'in vatanın bekası için her zaman fedakarca görevinin başında olduğunu belirterek, "Bizler bu günümüzü huzurla yaşıyorsak, her saniyesini onlara borçluyuz. Allah her zaman onların yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Kaymakam Kumcu'ya Çukurca Cumhuriyet Savcısı Mustafa Tekel, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Süleyman Kılıç da eşlik etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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