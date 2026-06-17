Hakkari'de Mülki İdare Kadrolarında Yenilenme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkari'de Mülki İdare Kadrolarında Yenilenme

17.06.2026 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de kaymakamlık ve vali yardımcılığı kadrolarında önemli atamalar yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Hakkari'deki mülki idare kadrolarında geniş kapsamlı bir yenilenmeye gidildi.

Kararnameye göre, Hakkari'nin en büyük ilçelerinden biri olan Yüksekova'nın Kaymakamı Mustafa Akın, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine getirildi. Akın'dan boşalan Yüksekova Kaymakamlığı koltuğuna ise Diyarbakır Eğil Kaymakamı Volkan Hülür atandı. Hakkari Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu da Ankara'da görevlendirilen bir diğer isim oldu. Mahmutoğlu, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü görevine atandı. Kentte görev yaptıkları süre boyunca çeşitli kamu hizmetlerinde önemli sorumluluklar üstlenen Akın ve Mahmutoğlu'nun mesailerine bundan sonra Ankara'daki merkez teşkilatında devam edecekleri bildirildi.

Kararname doğrultusunda Hakkari Vali Yardımcılığı kadrolarında da yeni görevlendirmeler yapıldı. Hakkari Vali Yardımcısı Recep Gündüz Kırşehir Vali Yardımcılığına atanırken, Afyonkarahisar Başmakçı Kaymakamı Bilal Çelik ve Kastamonu Cide Kaymakamı Murat Güneş Hakkari Vali Yardımcılığı görevlerine getirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerinde de kaymakamlık düzeyinde nöbet değişimi yaşandı. Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar Hatay'ın Erzin Kaymakamlığına atanırken, yerine Iğdır Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan görevlendirildi.

Derecik Kaymakamı Sezai Demirci ise Diyarbakır Vali Yardımcılığı görevine atanırken, boşalan koltuğa Kastamonu Seydiler Kaymakamı İbrahim Yazıcı getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle birlikte Hakkari genelindeki mülki idare amirlikleri bünyesinde önemli idari değişiklikler gerçekleştirilmiş oldu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kaymakamlık, Politika, Hakkari, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari'de Mülki İdare Kadrolarında Yenilenme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması Yüzde 49’luk ortaklık gündemde Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması! Yüzde 49'luk ortaklık gündemde
Türkiye’nin 121 yıllık çay devi iflas etti Türkiye'nin 121 yıllık çay devi iflas etti
Trump’tan İran’a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak Trump'tan İran'a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak
Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü
İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı İşte sözleşmesindeki özel madde Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

10:35
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
10:34
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay 500 bin TL’lik transfer MASAK raporuna yansıdı
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL'lik transfer MASAK raporuna yansıdı
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:04
Özel’in ekibinden kurultay hamlesi İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 13:39:06. #7.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de Mülki İdare Kadrolarında Yenilenme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.