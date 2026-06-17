Hakkari'de Mülki İdare Kadrolarında Yenilenme

Resmi Gazete'de yayımlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Hakkari'deki mülki idare kadrolarında geniş kapsamlı bir yenilenmeye gidildi.

Kararnameye göre, Hakkari'nin en büyük ilçelerinden biri olan Yüksekova'nın Kaymakamı Mustafa Akın, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine getirildi. Akın'dan boşalan Yüksekova Kaymakamlığı koltuğuna ise Diyarbakır Eğil Kaymakamı Volkan Hülür atandı. Hakkari Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu da Ankara'da görevlendirilen bir diğer isim oldu. Mahmutoğlu, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü görevine atandı. Kentte görev yaptıkları süre boyunca çeşitli kamu hizmetlerinde önemli sorumluluklar üstlenen Akın ve Mahmutoğlu'nun mesailerine bundan sonra Ankara'daki merkez teşkilatında devam edecekleri bildirildi.

Kararname doğrultusunda Hakkari Vali Yardımcılığı kadrolarında da yeni görevlendirmeler yapıldı. Hakkari Vali Yardımcısı Recep Gündüz Kırşehir Vali Yardımcılığına atanırken, Afyonkarahisar Başmakçı Kaymakamı Bilal Çelik ve Kastamonu Cide Kaymakamı Murat Güneş Hakkari Vali Yardımcılığı görevlerine getirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerinde de kaymakamlık düzeyinde nöbet değişimi yaşandı. Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar Hatay'ın Erzin Kaymakamlığına atanırken, yerine Iğdır Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan görevlendirildi.

Derecik Kaymakamı Sezai Demirci ise Diyarbakır Vali Yardımcılığı görevine atanırken, boşalan koltuğa Kastamonu Seydiler Kaymakamı İbrahim Yazıcı getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle birlikte Hakkari genelindeki mülki idare amirlikleri bünyesinde önemli idari değişiklikler gerçekleştirilmiş oldu. - HAKKARİ