Hakkâri'de okullara hizmet veren gıda sektörü çalışanlarına hijyen eğitimi - Son Dakika

Hakkari'de resmi ve özel okulların bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin ile özel yemek firmaları, lokantalar gibi gıda işletmelerinde çalışanlara "Özel Hijyen Şartları ve Gıda Güvenilirliği, İnsan Sağlığının Korunması" konulu eğitim düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda verilen eğitimde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Cemal Özkan, eğitimin resmi ve özel okulların bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin ile özel yemek firmaları, lokantalar gibi gıda işletmelerinde çalışanlara yönelik düzenlendiğini ifade ederek, eğitimi koordine eden ve ev sahipliği yapan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise yaptığı konuşmada, "Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sağlık, Tarım ve Orman Bakanlıkları işbirliğinde yayımlanan genelge doğrultusunda öğrenci, kursiyer ve çalışanlar için yeterli ve dengeli beslenmenin teşvik edilmesi, doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, güvenilir gıdaya erişim sağlanarak olabilecek gıda zehirlenmeleri ve bulaşıcı hastalıklar ile yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı hastalıkların önlenmesini amaçlıyoruz. Okul çağı çocuklarımızın yeterli, sağlıklı ve dengeli beslenme imkanına kavuşturulması, ülkemizin ve ilimizin geleceği açısından, stratejik bir öneme sahiptir" diyerek eğitimcilere ve katılımcılara teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, İl Tarım ve Orman Şube Müdürü Cengiz Orakçı'nın da katılım gösterdiği eğitimde İl MEM İş Güvenliği Uzmanı Selda Koruçi, İl Tarım Müdürlüğü'nden Şube Müdürü Sibel Ölmez ve İl Sağlık Müdürlüğü'nden Diyetisyen Celal Bağcı tarafından hammaddenin kabulünden sunulmasına kadar geçen aşamalarda uyulması gereken kurallar, personel ve işletme hijyeni, gıda maddelerinin depolanması, hazırlanması ve işlenmesi, gıdanın bozulma sebepleri, gıda kaynaklı enfeksiyon ve zehirlenmeler ile okul gıdası konularında uzmanlar tarafından bilgilendirmeler yapıldı. - HAKKARİ