Hakkari\'de "Ölümsüz Kahramanlar Köşesi" açıldı

Yerel

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentte hayata geçirilen "Ölümsüz Kahramanlar Köşesi"nin açılışına katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın öncülüğünde geliştirilen proje ile Hakkari'de faaliyet gösteren 5 kafe ve restoranda "Ölümsüz Kahramanlar Köşesi" ismiyle okuma köşesi oluşturularak, 5 okuma köşesi de farklı bir ilçedeki şehitlere atfedildi. Vali Çelik, beraberindeki heyet ile birlikte temsili olarak Barcelona Kafe'de yapılan açılış törenine katıldı. Burada konuşan Vali Çelik; "Bizler de daha çok kitap okuyarak, daha çok düşünerek, bu vatanı daha müreffeh, çocuklarımız için daha yaşanabilir bir ülke kılmak için hep beraber çalışacağız. Bir kitap, bir dünya demektir. Herkese tavsiyemiz, çok okuyarak mümkün olduğunca dünyalarını geliştirsinler, şehirlerini, Hakkari'mizi geliştirsinler, hep beraber inşallah ülkemizi geliştiririz" dedi. - HAKKARİ