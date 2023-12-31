Hakkari\'de Peş Peşe Depremler Sonrası Vatandaşlar Ateş Yakıp Bekliyor

Hakkari'de meydana gelen peş peşe depremlerin ardından vatandaşlar kendilerini dışarı atarak, ateş yakıp beklemeye başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 19.37'de 4.4, saat 20.06'da da 4,5 büyüklüğünde olmak üzere peş peşe iki deprem meydana geldi. Deprem Hakkari'nin yanı sıra Van'da da hissedildi. Deprem Hakkari merkezde kısa süreli korkuya neden oldu. Hakkari'de bazı vatandaşlar akaryakıt istasyonlarında yakıt kuyruğuna girerken, Hakkari'nin Dağgöl ve Berçelan mahalleleri ile birçok mahallede ise kendilerini sokağa atan bazı vatandaşlar dışarıda ateş yakarak ısınmaya çalışıyorlar. - HAKKARİ