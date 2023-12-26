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Hakkari'de Polis Memuru Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hakkari'de Polis Memuru Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Muhammed Yusuf Sonay, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sonay için düzenlenen törene vali ve il protokolü katıldı.

Hakkari\'de Polis Memuru Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
26.12.2023 - 13:38,
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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Muhammed Yusuf Sonay, Sümbül Mahallesi'ndeki evinde istirahatli gününde geçirdiği kalp krizi sonucu Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli 9 yıllık Polis Memuru Muhammed Yusuf Sonay için müdürlük binası önünde tören düzenlendi. Merhum polis memurunun özgeçmişinin okunması ve yapılan duanın ardından naaşı Elazığ'ın Kovancılar ilçesine gönderilmek üzere karayolu ile uğurlandı.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile il protokolü katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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