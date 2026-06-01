Hakkari'de Poşette Ceset Bulundu

01.06.2026 18:17
Şemdinli'de toprakta ceset bulan vatandaşlar durumu bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında siyah poşet içerisinde bulunan ceset, bölgede hareketliliğe neden oldu. Kimliği ve cinsiyeti henüz belirlenemeyen ceset, inceleme yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Hakkari'nin Şemdinli'ye bağlı Alan köyünde pancar toplamak için araziye çıkan vatandaşlar, siyah bir poşet içinde ceset buldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları ilk incelemede cesedin uzun süre dış ortamda kaldığı değerlendirilen bir kişiye ait olduğunu tespit etti. Cesedin ileri derecede deforme olması nedeniyle kişinin kadın mı erkek mi olduğunun ilk incelemelerde belirlenemediği öğrenildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şemdinli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Cesedin kime ait olduğu ve ölümün nasıl gerçekleştiğinin ortaya çıkarılması için çalışmalar başlatıldı. Bölgede geniş çaplı inceleme yapıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cesedin kimliği, cinsiyeti ve kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsi ve adli incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

