Hakkari\'de şehitler için mevlit okutuldu

Hakkari'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü münasebetiyle şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Ulu Camii'nde gerçekleştirilen programa Vali İbrahim Taşyapan, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, Hakkari İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, emniyet personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi.

Vatandaşlar, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanları rahmet ve minnetle andı. Programının kapanış duasını yapan Müftü Hüseyin Okkuş, Polis Haftası'nı kutlayarak, tüm şehitlere dua etti. - HAKKARİ