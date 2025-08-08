Hakkari\'de Sokak Hayvanları İçin Güvenli Yaşam Alanları Kuruluyor

Hakkari Valisi Ali Çelik, "Hakkari'de sokak hayvanları için güvenli ve sağlıklı yaşam alanları oluşturuyoruz" dedi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova ilçesi Akocak köyünde bulunan Hakkari Sokak Hayvanlarını Koruma Birliği Barınağı ve Doğal Yaşam Alanını ziyaret etti. Vali Çelik, beraberindeki heyetle birlikte barınak alanında yapılan çalışmaları yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sırasında, çevre düzenlemesi kapsamında barınak içi yolların kilitli parke taşıyla döşenmesi ve istinat duvarı projelerinin hızla tamamlanması yönünde ilgili birimlere talimat veren Vali Çelik, "İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda başlattığımız bu süreçte, Hakkari merkez ve tüm ilçelerimizde sokak hayvanlarının toplanarak sağlıklı ve güvenli ortamlara alınmasını hedefliyoruz. Yüksekova'daki merkezde 15 bin metrekarelik doğal yaşam alanı ve 10 bin metrekarelik hayvan barınağı inşası hızla tamamlanmak üzere. Şu anda burada 550'ye yakın sokak hayvanı barındırılıyor. Şemdinli, Çukurca ve Derecik'te benzer yaşam alanları kuruldu. Hakkari merkezde de Hakkari Belediyesi koordinesinde bir barınak oluşturuldu ve 2 bine yakın sokak hayvanı hem ilçe merkezlerinden hem köylerden toplandı" dedi.

Vali Çelik, Hayvanları Koruma Kanunu'nun hükümleri çerçevesinde, sokaklarda başıboş hayvan kalmamasını, bu hayvanların kısırlaştırılarak, sağlık ve bakım süreçlerinin güvenli şekilde yürütülmesini hedeflediklerini belirtti. Çelik, "Amacımız 1 ay içinde sokaklarda başıboş hayvan bırakmamak. Zaten şu an itibarıyla yüzde 99 oranında toplandığı bilgisi mevcut. Vatandaşlarımızın huzurla sokakta dolaşabileceği, hayvanlarımızın da sağlıklı şartlarda yaşayabileceği güvenli alanlar oluşturuyoruz" diye konuştu.