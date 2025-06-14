Hakkari\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Hakkari'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

HAKKARİ - Hakkari'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Öğretmenevi Kavşağı'nda meydana geldi. Ali İ. yönetimindeki motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.