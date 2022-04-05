Hakkari'de yaralı ayı tedavi altına alındı - Son Dakika
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Hakkari'de yaralı ayı tedavi altına alındı

05.04.2022 09:12

Hakkari'de yaralı ayı tedavi altına alındı Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaralı halde bulunan ayı tedavi altına alındı.

Hakkari'de yaralı ayı tedavi altına alındı

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaralı halde bulunan ayı tedavi altına alındı.

Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde yaralı bir ayının olduğu ihbarı üzerine Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Doğa Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Bel kısmından silahla vurulduğunu tespit eden ekipler, önce yaralı ayıyı temiz ve güvenilir bir yere taşıdı. Daha sonra burada ilk muayenesi yapılan ayı, gerekli tetkik ve tedavileri yapılmak üzere Van Doğa Koruma İl Müdürlüğüne götürüldü.

Hakkari'de yaralı ayı tedavi altına alındı
Hakkari'de yaralı ayı tedavi altına alındı
Hakkari'de yaralı ayı tedavi altına alındı

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Hakkari'de bulunan yaralı ayı tedavi için Van'a gönderildi Hakkari'de bulunan yaralı ayı tedavi için Van'a gönderildi Kaymakam Kurt başarılı sporcuları kabul etti Kaymakam Kurt başarılı sporcuları kabul etti

Milli Parklar, Veteriner, Çukurca, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hakkari'de yaralı ayı tedavi altına alındı - Son Dakika


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