Hakkari'deki üs bölgelerinde 6 metreyi bulan kar tünelleri

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki üs bölgelerinde 6 metreyi aşan kar kalınlığında yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

Hakkari il merkezi ve ilçelerindeki üs bölge yollarında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı iş merkezinin boyunu geçti. Yolun kapalı olması üzerine Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. 6 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.