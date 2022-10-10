Hakkari haber! Yüksekova'da düzenlenen yasadışı yürüyüşe Valilikten açıklama - Son Dakika
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Hakkari haber! Yüksekova'da düzenlenen yasadışı yürüyüşe Valilikten açıklama

10.10.2022 11:39

Hakkari yerel haberi... Yüksekova'da düzenlenen yasadışı yürüyüşe Valilikten açıklamaHAKKARİ Hakkari Valiliği dün Yüksekova'da düzenlen ve yürüyüş sonrası HDP Iğdır Milletvekilinin yaralandığı ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olaylar ile ilgili açıklama yaptı.

Yüksekova'da düzenlenen yasadışı yürüyüşe Valilikten açıklama

HAKKARİ Hakkari Valiliği dün Yüksekova'da düzenlen ve yürüyüş sonrası HDP Iğdır Milletvekilinin yaralandığı ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olaylar ile ilgili açıklama yaptı.

Hakkari Valiliği yaptığı açıklamada, "PKK/KCK terör örgütüne müzahir oluşumlar tarafından 09.10.2022 günü saat 14: 00 sıralarında Yüksekova İlçemiz Cengiz Topel caddesi üzerinde Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutukluluğunu protesto etmek amacıyla toplanan 27. Dönem HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, 27. Dönem HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Hakkari İl Başkanı Lokman Özdemir, HDP Yüksekova İlçe Başkanı Soreş Diri ve beraberlerindeki 45 kişilik grup ile sloganlar atarak yürümeye başlamışlardır. Bunun üzerine şahıslara yasaklama kararı olduğu ve yapılan eylemin yasadışı olduğu, terörü desteklemeye yönelik bir eylem olduğu yönünde uyarılar yapılmasına rağmen uyarıları dinlemeyerek eyleme devam etmeleri üzerine orantılı bir şekilde güç kullanılarak yasadışı eylem sonlandırılmış ve kalabalık grubun dağılması sağlanmıştır. Grup içindeki milletvekilleri görevlilerimiz tarafından darp edildiklerine ve aşırı güç kullanıldığına dair algı oluşturmak amacıyla arbede esnasında kendilerini yere atmışlardır. Ardından yaralanma görüntülerini sosyal medya aracılığı ile paylaşmışlardır. Yasadışı bir şekilde yapılmak istenen bu eyleme katılan şahıslarla ilgili gerekli adli işlemler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Hakkari gündem haberi | Hakkari Valiliği'nden, Yüksekova'daki yürüyüşe müdahale açıklaması - Yeniden Hakkari gündem haberi | Hakkari Valiliği'nden, Yüksekova'daki yürüyüşe müdahale açıklaması - Yeniden Hakkari 3. sayfa: Yüksekova'da düzenlenen yasadışı yürüyüşüne Valilikten açıklama Hakkari 3. sayfa: Yüksekova'da düzenlenen yasadışı yürüyüşüne Valilikten açıklama
Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Yüksekova, Hakkari, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari haber! Yüksekova'da düzenlenen yasadışı yürüyüşe Valilikten açıklama - Son Dakika

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