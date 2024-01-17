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Hakkari İl Müftülüğü Umre Eğitim Semineri Düzenledi - Son Dakika
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Hakkari İl Müftülüğü Umre Eğitim Semineri Düzenledi

Hakkari İl Müftülüğü, umre yolculuğuna gidecek vatandaşlara yönelik eğitim semineri düzenledi. Seminerde, umre ibadeti hakkında bilgiler verildi ve gerekli uygulamalar yapıldı.

Hakkari İl Müftülüğü Umre Eğitim Semineri Düzenledi
17.01.2024 - 15:16,  Güncelleme: 15:23
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Hakkari İl Müftülüğü kutsal topraklara gidecek vatandaşlara yönelik "Umre eğitim semineri" düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umreye gidecek olan vatandaşlar yönelik Hakkari merkez Ulu Cami'inde seminer düzenledi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan seminerin açılışında konuşan ve ilk dersi veren İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu; "Heyecanların en güzeli, ziyaretlerin en hayırlısı ve buluşmaların en kıymetlisi kutsal topraklara yapılan yolculuktur. Umre ibadetinin bir daha sonraki umreye kadar işlenecek günahlara kefarettir. Hac ve umre yapanlar Yüce Allah'ın misafirleridir. Kur'an-ı Kerim'in indiği, Efendimizin doğup büyüdüğü ve sahabelerin yaşadığı kutsal mekanlara gidiyorsunuz. Hazret-i İbrahim'e Allah yolunda oğlunu kurban etme emrinin verildiği, şeytanın taşlandığı ve Hazret-i Adem ile Hazret-i Havva'nın buluştuğu mekanları göreceksiniz. Dini İslam-ı Mübin-i yaymak için her türlü baskı ve işkenceye katlanan Peygamberimiz Hazret-i Muhammed'in ayak izlerinde yürüyeceksiniz. Oralara gitmek bir daha nasip olmayabilir. Sizlerden istirhamım bu bilinçle hareket edin. Dönüşünüze kadar sadece ibadet ve taatle meşgul olun. Bu mübarek mekanlarda zamanınızı alış-verişle harcamayın. Sağlıkcakla gidip, makbul ve mebrur bir umre yaparak sağlıklı bir şekilde dönmenizi Yüce Allah'tan dilerim" ifadelerinde bulundu.

Müftü Fakirullah'ın konuşmasından sonra gurup görevlileri seminer konularını anlatıp, umre yolcularına ihramın bağlanması ile tavaf ve sa'yi uygulamalı yaptırdı. İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri seminer yerine gelerek umre yolcularına menenjit aşısı uyguladı. Umre yolcularının görüş ve önerileri alındıktan sonra seminer sona erdi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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