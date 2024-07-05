Hakkari İl Özel İdaresi Emekliye Ayrılan Müdürlere Veda Yemeği Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hakkari İl Özel İdaresi Emekliye Ayrılan Müdürlere Veda Yemeği Verdi

Hakkari İl Özel İdaresi Emekliye Ayrılan Müdürlere Veda Yemeği Verdi

Hakkari İl Özel İdaresinde görev yapan ve emekliye ayrılan Mali Hizmetler Müdürü İlhami Gültekin ile İşletme ve İştirakler Müdürü Fehmi Özdemir onuruna veda yemeği düzenlendi. Yemeğe Vali Yardımcısı, Genel Sekreter ve diğer kurum yetkilileri katıldı. Vali Yardımcısı, emekli olan müdürlere teşekkür ederek sağlık ve mutluluklar diledi. Emekli olan müdürler ise çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek helallik istedi.

05.07.2024 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari İl Özel İdaresinde görev yapan ve emekliye ayrılan Mali Hizmetler Müdürü İlhami Gültekin ile İşletme ve İştirakler Müdürü Fehmi Özdemir onuruna veda yemeği verildi.

Hakkari İl Özel İdaresinde görev yapan ve emekliye ayrılan Mali Hizmetler Müdürü İlhami Gültekin ile İşletme ve İştirakler Müdürü Fehmi Özdemir onuruna veda yemeği verildi. Kurumun kafeteryasında verilen yemek programına Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Genel Sekreter Yardımcıları Av. Abdulmecit Tarhan ve Bayram Özatak ile şube müdürleri katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, emekliye ayrılan Mali Hizmetler Müdürü İlhami Gültekin ve İşletme ve İştirakler Müdürü Fehmi Özdemir'e Hakkari'deki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, emeklilik hayatlarında sağlık ve mutluluklar diledi.

Emekliye ayrılan İlhami Gültekin ve Fehmi Özdemir ise birlikte çalışmaktan onur duydukları Vali Yardımcısı Buğra Karadağ ve mesai arkadaşlarına teşekkür ederek helallik istedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Hakkari, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari İl Özel İdaresi Emekliye Ayrılan Müdürlere Veda Yemeği Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı
15:33 Ayşe Ateş’ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım Ayşe Ateş'ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
14:21 Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi
13:32 UEFA, Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi
16:18 Villa için 500 bin dolar harcamışlardı Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu Villa için 500 bin dolar harcamışlardı! Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu
15:37 TFF, CAS’a başvuramıyor Merih Demiral Hollanda maçında yok TFF, CAS'a başvuramıyor! Merih Demiral Hollanda maçında yok
15:35 Sinan Akçıl’dan Merih Demiral’a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın Sinan Akçıl'dan Merih Demiral'a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın
15:25 Galatasaray, Zaniolo’yu Atalanta’ya kiraladı İşte yapılan anlaşmanın detayları Galatasaray, Zaniolo'yu Atalanta'ya kiraladı! İşte yapılan anlaşmanın detayları
15:10 Hesabını yorum yağmuruna tuttular Merih Demiral’ın eşi sessizliğini bozdu Hesabını yorum yağmuruna tuttular! Merih Demiral'ın eşi sessizliğini bozdu
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?
14:01 Bellingham’a verdikleri ceza şaka gibi UEFA’nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare Bellingham'a verdikleri ceza şaka gibi! UEFA'nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare
13:56 Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 17:09:51. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari İl Özel İdaresi Emekliye Ayrılan Müdürlere Veda Yemeği Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement