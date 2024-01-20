Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Öğrencilere Sinema Etkinliği Düzenledi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı öğrencilere karne hediyesi olarak sinema etkinliği düzenledi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca il merkeze bağlı köy okullarından Zap İlkokulu, Bay Köyü İlkokulu, Üzümcü Köyü İlkokulu ve Şehit Erol Olçok İlkokulunda eğitim-öğretim gören yaklaşık 200 öğrenciye, karne hediyesi olarak sinema etkinliği düzenlendi. Animasyon filmi izleyen minik kalplere patlamış mısır ve içecek ikram edildi. Eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanan öğrenciler, mutlulukları yüzlerinden okundu. Minik öğrenciler jandarma ablalarına ve abilerine bu güzel etkinlik için teşekkür etti. - HAKKARİ