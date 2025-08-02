Hakkari Kent Park Etkinliklerinde Çocuklar Sahne Aldı

Hakkari Belediyesi tarafından düzenlenen kent park etkinliklerinde çocuklar sahne alarak şarkılar seslendirerek doyasıya eğleniyor.

Hakkari Belediyesi tarafından "Hakkari'de Hayat Var" sloganıyla düzenlenen kent park etkinlikleri Hakkari gecelerine renk katıyor. Belediyesinin etkinlikleri sayesinde vatandaşlar gece geç saatlere kadar çocukları ile birlikte kent parkta eğleniyor. Birbirinden güzel şarkılar ve güzel sesler eşliğinde karaoke sahnesi Hakkari'ye renk katmaya devam ediyor. Belediye görevlilerine isimlerine yazdıran çocuklar, sahne alarak bazıları aileleri ile bazıları ise tek başına şarkı seslendirdi. Performansları ile herkesi kendisine hayran bıraktı.

Çocuklar, sahne heyecanı yaşayarak bir birinden güzel şarkılar seslendirdi. Yoğun katılım nedeniyle sahne performansı programı gece geç saatlere kadar devam ediyor. Tribünlerde yerini alan yüzlerce Hakkarili eğlenceli programında çocukları izlemenin mutluluğunu yaşıyor. Hakkari Belediyesi yetkilileri, Ağustos ayı programı çerçevesindeki etkinliklerin devam edeceğini ifade ettiler. - HAKKARİ